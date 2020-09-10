النقل تتخذ إجراءات جديدة مع شركة “دايوو” لتسريع إنجاز مشروع الفاو الكبير

2020/09/10 | 16:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

بحث وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الخميس، مع شركة دايوو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير سبل الاسراع من اجل اكمال انجاز المشروع باسرع وقت، بعد ان شهد تاخيرا استمر لسنوات .

وقال الشبلي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “ميناء الفاو من اهم مشاريع البنى التحتية في البلاد وسنزيل كل المعوقات التي شكلت تحديا كبيرا امام إنجازه”، مشيرا الى “ضرورة البدء بمرحلة البناء والتنفيذ لاكتماله خلال المدة المحددة ، كما ناقش تخفيض الاسعار المقدمة من قبل الشركة المذكورة”.

ولفت الى أن “اي تلكؤ يحدث في التنفيذ سيؤدي الى الانفتاح على شركات اخرى متخصصة لها باع طويل في تنفيذ المشاريع المشابهة”، مبينا أنه “تم تشكيل لجنة مكونة من الجهات المعنية في الوزارة لعقد اجتماعا يوميا مع شركة دايوو ولمدة ١٥ يوم من اجل وضع بنود العقد النهائي مع الشركة”.



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