"لم تعد شريكة".. ماكرون يهاجم تركيا وأنقرة ترد

2020/09/10 | 16:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه على أوروبا أن تتحدث بصوت "أكثر وحدةً ووضوحاً" تجاه تركيا التي "لم تعد شريكةً" في شرق المتوسط.

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