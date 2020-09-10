بضوابط صارمة … العراق يستأنف تبادله التجاري في 3 منافذ حدودية

2020/09/10 | 16:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تنشر منصة “يس عراق”، اليوم الخميس، نص قرار اللجنة العليا الخاص بفتح المنافذ الحدودية أمام حركة التبادل التجاري.

وجاء نص القرار كالاتي:

– استئناف عملية التبادل التجاري من خلال منافذ “المنذرية، وسفوان، والشيب”.

-إخضاع عملية التبادل التجاري إلى الإجراءات الوقائية الصحية، وتعقيم المواد الداخلة جميعها وتعفيرها عند نقطة التبادل التجاري.

-تهيئة دوائر الصحة في محافظات “ديالى، والبصرة، وميسان” المستلزمات الطبية والصحية الكفيلة لضمان عملية التبادل التجاري.

-منع الاختلاط بين الجانبين العراقي والإيراني عند إتمام عملية التبادل التجاري.

-عدم السماح بدخول الأشخاص برّا لأي سبب كان.

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