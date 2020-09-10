يس عراق – بغداد
تنشر منصة “يس عراق”، اليوم الخميس، نص قرار اللجنة العليا الخاص بفتح المنافذ الحدودية أمام حركة التبادل التجاري.
وجاء نص القرار كالاتي:
– استئناف عملية التبادل التجاري من خلال منافذ “المنذرية، وسفوان، والشيب”.
-إخضاع عملية التبادل التجاري إلى الإجراءات الوقائية الصحية، وتعقيم المواد الداخلة جميعها وتعفيرها عند نقطة التبادل التجاري.
-تهيئة دوائر الصحة في محافظات “ديالى، والبصرة، وميسان” المستلزمات الطبية والصحية الكفيلة لضمان عملية التبادل التجاري.
-منع الاختلاط بين الجانبين العراقي والإيراني عند إتمام عملية التبادل التجاري.
-عدم السماح بدخول الأشخاص برّا لأي سبب كان.
شارك هذا الموضوع:
مشاركة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بضوابط صارمة … العراق يستأنف تبادله التجاري في 3 منافذ حدودية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بضوابط صارمة … العراق يستأنف تبادله التجاري في 3 منافذ حدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).