نفي من وزارة الدفاع بعد تداول قرار منسوب إلى رئيس أركان الجيش

2020/09/10 | 16:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت وزارة الدفاع، الخميس، الاخبار المتداولة بشأن توجيه رئيس أركان الجيش بإلغاء نظام المذاخر والعودة الى الاكتفاء الذاتي.



وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 ايلول 2020)، "ننفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من خبر مفاده توجيه رئيس اركان الجيش بالغاء نظام المذاخر والعودة الى الاكتفاء الذاتي".

وأكدت الوزارة أن "الاخبار الخاصة بالوزارة يتم نشرها عبر موقعها الرسمي (www.mod.mil.iq) وعبر صفحتها على مواقع التواصل (الفيس بوك- تويتر- انستغرام) وعبر قناتها على (التليغرام)".

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