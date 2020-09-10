نص قرار مجلس الوزراء حول إعادة فتح المنافذ الحدودية البرية

2020/09/10 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس (10 أيلول 2020)، صدور قرار رسمي بفتح المنافذ الحدودية البرية الرسمية كافة أمام الحركة التجارية حصراً.

وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قرت فتح المنافذ الحدودية البرية الرسمية كافة، أمام الحركة التجارية (حصراً) طيلة أيام الاسبوع، لتأمين حاجة الأسواق المحلية، وعلى وفق الإجراءات الوقائية الصحية، التي تتمثل، بإخضاع عملية التبادل التجاري إلى الإجراءات الوقائية الصحية، وتعقيم المواد الداخلة وتعفيرها عند نقطة التبادل التجاري".

ونص القرار بحسب مجيد، على "قيام دوائر الصحة في المحافظات المعنية، بتهيئة المستلزمات الطبية والصحية، الكفيلة لضمان عملية التبادل التجاري، تبادلاً تجارياً يضمن سلامتها من (فيروس كورونا) ومنع الاختلاط عند إتمام عملية التبادل التجاري، وسينفذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره".

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