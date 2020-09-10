القبض على (٦) مطلوبين للقضاء ضمن عمليات فرض القانون بميسان

2020/09/10 | 16:22 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعلن قائد فرقة الرد السريع الفريق ثامر محمد اسماعيل الحسيني ، الخميس، عن نتائج عمليات فرض القانون و مصادرة السلاح غير المرخص بمحافظة ميسان .وقال ان قواته شرعت اليوم بتفتيش ناحية السلام ، والقت القبض على ( ٦) مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة ، منها ( ٤ ارهاب ) ،مع مصادرة ( ٢٥) قطعة سلاح خفيف و متوسط ،فضلاً عن مواد مخدرة و سيارات مخالفة .



وثمن الحسيني دور المواطنين بالتعاون مع قواته وتسهيل تأدية واجبها بكل مهنية ضمن مبادئ حقوق الإنسان ، مؤكداً ، استمرار العمليات وستشمل عموم المحافظة .



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