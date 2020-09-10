العراق يبدي استعداده التام لتقديم المساعدة والدعم الفني للسودان بازمة الفيضانات

2020/09/10 | 16:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ابدى العراق استعداده التام لتقديم المساعدة والدعم الفني للسودان بازمة الفيضانات.وذكر بيان لوزارة الموارد المائية :" ان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره وزير المياه السوداني ياسر عباس محمد ، عبر فيه عن التضامن مع شعب وحكومة السودان بمواجهة ازمة الفيضانات والسيول التي اجتاحت البلاد مؤخرا ".واكد الحمداني :" استعداد الوزارة التام لتقديم المساعدة والدعم الفني من الخبرات العلمية في مجال درء الفيضانات لتجاوز ازمة الفيضان التي اجتاحت السودان الشقيق ".من جانبه قدم الوزير السوداني شكره وامتنانه للحكومة العراقية لتضامنها وتعاطفها مع حكومة وشعب السودان./انتهى3

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