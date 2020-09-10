الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ديالى

2020/09/10 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، تسجيل125حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ / المعلومة/، ان “صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ465مسحة جديدة تبين بان 125 منها موجبة اي مصابة بينها 4 للكوادر الصحية”.

واضاف، ان “112حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة”.

واشار العزاوي الى ان “تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 7911حالة فيما بلغت حالات الشفاء 7069وحالات الوفاة 183حالة”.

وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



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