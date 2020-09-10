مصدر: اغتيال منتسب في الاستخبارات بهجوم مسلح بناحية أبي صيدا

2020/09/10 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

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اغتال مسلحون منتسبا في الاستخبارات العسكرية في ناحية أبو صيدا بمحافظة ديالى.

ووفقا لما أفاد به مصدر أمني فأن مسلحين مجهولين اغتالوا منتسباً في وزارة الداخلية ويعمل في وكالة الاستخبارات، موضحا أن عملية الاغتيال تمت بالقرب من منزله الضحية الواقع في أطراف ناحية أبو صيدا.

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