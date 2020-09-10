حكومة الاقليم تكشف ما دار بين بارزاني والكاظمي

2020/09/10 | 16:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، ما دار بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.وعبّر رئيس وزراء إقليم كردستان بحسب بيان حكومة الاقليم الذي تلقته {الفرات نيوز} عن "سعادته بزيارة رئيس الوزراء الاتحادي، وعدّها مؤشراً إيجابياً نحو حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".وشدد بارزاني على أن "المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية لا تقتصر على الرواتب وحصة الموازنة"، معرباً عن أمله "بأن يتمكن الجانبان من حسم جميع المشاكل العالقة في المستقبل القريب، بصورة جذرية، وعلى أساس الدستور".وقال بارزاني: "إن رواتب الموظفين حق عادل، سواء كانوا في الإقليم أو في أي جزء آخر من العراق، ويتعين عدم زجها في الخلافات السياسية".وأشار إلى أن "إقليم كردستان والعراق بصورة عامة، يواجهان تحديات وأزمة مالية وظرفاً عصيباً للغاية، مضيفاً: "لذلك نحن مستعدون لحل جميع المشاكل العالقة، وبما يصب في مصلحة العراقيين جميعاً".وأكد بارزاني على "أهمية تسوية الخلافات بشأن الموازنة والنفط والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم والحقوق الدستورية للبيشمركة، ولفت إلى ضرورة تفعيل آلية التنسيق الأمني المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم للتصدي لتهديدات داعش".هذا وأشار الكاظمي بحسب البيام إلى أن: "القيام بزيارة إلى إقليم كردستان على رأس وفد كبير ومهم، دلالة قوية على استعدادنا لحل جميع المشاكل العالقة ووضع أسس جديدة ومتينة للعلاقات تكون مبنية على أساس التعاون والتفاهم المشترك بين الجانبين".وأكد الكاظمي على أن "نجاح أي جزء من العراق هو نجاح للبلاد بأسرها، وقال: "متفائل باننا سنتمكن من مواجهة كل التحديات بالتعاون والتنسيق بين جميع مكونات الشعب العراقي، والآن ثمة فرصة متاحة وتفهم جيد لحل جميع المشاكل العالقة".محمد

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