مدرب الناصرية: قبلت التحدي وسأقود الفريق للدوري الممتاز

2020/09/10 | 16:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلن مدرب نادي الناصرية الرياضي، احمد دحام، استعداده لقيادة فريقه الى مصاف اندية الدوري الممتاز.

وقال دحام لـ /المعلومة/ إن “نادي الناصرية من الأندية الكبيرة في المحافظات الجنوبية ويمتلك قاعدة جماهيرية رائعة، ويستحق التأهل لدوري الكرة الممتاز”.

وأوضح أن “اللعب في دوري الدرجة الأولى يعتبر مغامرة كبيرة، كون الفرق ستقاتل من اجل الصعود للدرجة الممتازة، لكني قبلت التحدي وسأبذل قصارى جهدي لتأهيل الفريق”.

يذكر ان تصفيات دوري الدرجة الأولى ستنطلق في الأول من شهر تشرين الثاني المقبل.



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