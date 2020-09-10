2020/09/10 | 16:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، عن استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الاسبوع المقبل داخل اللجنة حول الانسحاب الاميركي من العراق.

وقال عضو اللجنة كاطع نجمان لـ/المعلومة/ ان “اللجنة تواصلت مع القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي حول استضافته في اللجنة “.

واضاف ان “الكاظمي وافق على الامر وسيتم استضافته خلال الاسبوع المقبل داخل لجنة الامن والدفاع النيابية”، مشيرا الى ان “الاستضافة ستكون حول الانسحاب الاميركي من العراق”.

واوضح نجمان ان “اللجنة ستناقش مع الكاظمي ما دار خلال زيارته واشنطن والانسحاب الاميركي والاعداد وغيرها بالتفصيل”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية بصدد استضافة الكاظمي بشأن الانسحاب الاميركي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية بصدد استضافة الكاظمي بشأن الانسحاب الاميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).