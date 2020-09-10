2020/09/10 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

لم يتمكن نادي ريال مدريد الإسباني من التخلص من لاعبه الويلزي جاريث بيل في الفترة الحالية حتى الآن، بالرغم من خروجه منذ فترة طويلة من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في مدريد.

بيل أصبح عالة على النادي الملكي، لاعب لا يفيد الفريق و لا يشارك في المباريات و رغم ذلك يكبد خزينة النادي الملايين سنوياً و يتعنت ويرفض الرحيل قبل نهاية عقده.

و اتجه الريال إلى التفكير في التضحية المالية للتخلص من بيل هذا الصيف، حيث ينوي النادي الملكي دفع نصف راتبه مع فريقه الجديد في ظل ادراكه أن الأندية التي تسعى خلف ضمه تتراجع بسبب راتبه المرتفع.

رجال فلورنتينو بيريز تعبوا من قصة بيل مع النادي ، ويرغبون في طرده من الفريق بأي شكل من الأشكال، لكن طالما أن النادي سيدفع المال للتخلص من لاعبه، ربما يكون الحل في الإبقاء عليه و لكن بصيغة أخرى للعقاب.

بيل مازال في عقده عامين مع ريال مدريد ، حتى سعره في الميركاتو انخفض بشكل ملحوظ ووصل إلى 28 مليون يورو، وأصبحت احترافيته محل شك، و من ينسى ما فعله من قبل في عدة مناسبات مع جمهور ريال مدريد حين ألمح إلى أن النادي الملكي لا يعتبر الأولوية له في حياته مفضلاً لعب الجولف و منتخب بلاده على قميص الريال الذي جعل اسمه يلمع في سماء الكرة الأوروبية بعد جلبه من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقد يتجه الريال الى السيناريو الأمثل لعقاب بيل وجعله يندم على كل ما فعله تجاه ريال مدريد، هو التمسك باستمراره مع الفريق و عدم السماح له بالرحيل من الأساس حتى نهاية عقده، و طالما أن النادي ينوي دفع نص راتبه، ليدفع راتبه كاملاً ولكن مع رد اللطمة على وجهه بإجباره على التدرب مع فريق الرديف " ريال مدريد ب ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ريال مدريد يعرض بيل بطريقة مهينة.. ويتبرع بنصف الراتب للنادي الذي يتعاقد معه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ريال مدريد يعرض بيل بطريقة مهينة.. ويتبرع بنصف الراتب للنادي الذي يتعاقد معه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).