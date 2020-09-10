لا جديد في دولة الطوائف - جلال الصباغ

2020/09/10 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ اثارت القوائم التي تحوي اسماء المقبولين في الكلية العسكرية، والتي صنفت هؤلاء المقبولين على اساس طائفي ( شيعي - سني) اثارت موجة من ردود الأفعال الجماهيرية والحكومية، وهنا نستطيع أن نفسر ردود فعل الطرفين بطريقة مختلفة.



فالجماهير التي اكتوت بنار الطائفية والتقسيمات المذهبية، غادرت هذه المفاهيم وقبرتها خصوصا مع انتفاضة أكتوبر التي خلقت وعيا جديدا بعيدا عن اية انتماءات دينية وطائفية وقومية وعشا ......





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