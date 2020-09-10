اعتقال اثنين من المتورطين بجريمة اغتيال منتسب في ديالى بعد ساعة على وقوع الجريمة

2020/09/10 | 16:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى…

أفاد القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الخميس، باعتقال اثنين من المتورطين بجريمة اغتيال منتسب امن شمال شرق ديالى.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “فريقا امنيا مشتركا نجح وخلال ساعة واحدة فقط من فك طلاسم جريمة اغتيال منتسب امني قرب منزله في قرية قرب ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) واعتقال اثنين من المتورطين بها”.

واضاف التميمي، ان ” سرعة التفاعل مع الجريمة اسهم في كشفى ملابساتها مؤكدا بان المعتقلين رهن الاحتجاز الامني لبيان دوافعهما”.

وكانت عنصر امن اغتيل قرب منزله في اطراف قرية زراعية قرب ناحية ابي صيدا شمال شرق ديالى.



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