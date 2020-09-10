المالكي يتحدى المحتجين: نرفض الدوائر المتعددة.. ونريد سانت ليغو

2020/09/10 | 17:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، رفض تعديل قانون الانتخابات المتعلق بالدوائر المتعددة، ودعا إلى اعتماد نظام "سانت ليغو".

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي، 10 أيلول/سبتمبر، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم مسؤول الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران والوفد المرافق له"، مبينًا أن "اللقاء شهد البحث في مستجدات الوضع السياسي والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة ".

وأكد الجانبان، وفق البيان، "على ضرورة التعاون بين ائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني في موضوع الانتخابات وغيرها، كما تم الاتفاق على رفض تعديل قانون الانتخابات المتعلق بالدوائر المتعددة وتبني مقترح أن تكون المحافظة دائرة واحدة واعتماد قانون سانت ليغو، ورفض استخدام الهوية الإلكترونية في الانتخابات واعتماد البطاقة البايومترية فقط".

وشدد الجانبان، على "ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين القوى السياسية والأحزاب الوطنية لدعم العملية السياسية".

وأقر مجلس النواب، نهاية العام الماضي، تعديل قانون الانتخابات بعد احتجاجات عارمة شهدت سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، رفعت مطالب بانتخابات مبكرة وفق قانون جديدة ينص على الاقتراع الفردي على أمل صعود نخبة من الجيل السياسي الجديد الذي يقدر على الأقل أن يصلح ما أفسدته الأحزاب الحاكمة.

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وصخيل "يستغرب"

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