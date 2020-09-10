2020/09/10 | 17:02 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت لجنة الصحة والسلامة، اليوم الخميس، نص قرار اللجنة العليا الخاص بالدوام الرسمي والتنقل بين المحافظات.





وقالت اللجنة، إن "الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة يكون 50 بالمئة ويُترك للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ صلاحية تقدير الحاجة الفعلية لذلك".

واضافت: "السماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات"، مبينة أن "القرار يُنفذ بدءاً من تأريخ إصداره (7 أيلول الجاري)".

محمد

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