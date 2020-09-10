الصحة: قرارات لجنة الصحة والسلامة مشروطة.. وسنعلن خطة الزيارة الاربعينية قريباً

2020/09/10 | 17:02 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، ان قرارات لجنة الصحة والسلامة الاخيرة مشروطة وليست مطلقة، مؤكدة اعلان خطية زيارة اربعينية الامام الحسين {عليه السلام} قريباً.





وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة {الفرات نيوز} إن "قرارات لجنة الصحة والسلامة الاخيرة بفتح المطاعم والنوادي الرياضية هي قرارات مشروطة وليست مطلقة"، مبيناً أنه "حتى عندما كان الحظر شاملاً وشديداً فالامر متعلق بوعي المواطن ودائماً رهاننا على التزام المواطن نفسه وفي اي دولة مهما كانت الاجراءات الحكومية اذا لم يكن هناك تطبيق وشعور بالمسؤولية من قبل جميع الجهات {المواطن والقوات الامنية والاعلام والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني} فلم تنجح الخطة بالشكل الصحيح".

واكد انه حتى "فيما يخص فتح المنافذ الحدودية فقد كانت فقط للتبادل التجاري وليست لعبور الاشخاص وكلها قرارات مقيدة".

واشار الى ان "وزارة الصحة تعد خطة للدعم الصحي لزيارة الاربعين"، مبيناً أن "هذه السنة هناك تشديد اكبر من الوزارة كون الظرف استثنائي وسيتم وضع خطة شاملة تعلن قريباً".

محمد

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