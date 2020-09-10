حكومة كردستان تعلق على زيارة الكاظمي لمنفذ أبراهيم الخليل وتعلن إبلاغ بغداد بصيغة عمل مشتركة

2020/09/10 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، سمير هورامي، الخميس، 10 أيلول، 2020، على زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لمنفذ أبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا.

وقال هورامي في حيث لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة كردستان ليست لديها مشكلة في زيارة رئيس الوزراء الى منفذ ابراهيم الخليل أو المعابر الحدودية الأخرى"، مبينا أن "كردستان ابلغت الحكومة الاتحادية بأن تكون على استعداد لإدارة المعابر بصورة مشتركة فيما بينهما وتسليم 50% من عائداتها إلى بغداد".

واضاف أنه "في حال قررت بغداد إرسال لجان مراقبة إلى المعابر فسيتم تسهيل مهامها والتعاون معها بهذا الخصوص"، لافتا إلى أن "زيارة الكاظمي اليوم ركزت على تفاصيل عديدة لحل المشاكل بين بغداد وأربيل بالحوار، وهذا سيكون واضحا من خلال الاتفاق على حصة الكرد في موازنة العام المقبل، فيما ابدى الإقليم مرونته للتعاون التام".

وفي وقت سابق، وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس (10 أيلول 2020)، إلى قضاء زاخو في إقليم كردستان، قادماً من محافظة أربيل.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الكاظمي وصل إلى قضاء زاخو في زيارة تفقدية لمخيم للنازحين ومعبر ابراهيم الخليل الحدودي مع تركيا".

ووصل الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، إلى أربيل، والتقى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني.

وبحث رئيس الوزراء، مع مسؤولي الإقليم، عدداً من الملفات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل، والاتفاق النفطي وإيرادات المنافذ الحدودية، وإجراء الانتحابات المبكرة.

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