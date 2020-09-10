طلبة الحوزة العلمية بالنجف الاشرف يدينون تطبيع الامارات مع الاحتلال

2020/09/10 | 17:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر جمع من طلبة الحوزة العلمية في النجف الاشرف بيانا أمس الاربعاء، أدانوا فيه التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي وصفوه بـ"المجرم" والتطبيع بـ"عار يبقى ...

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