بالفيديو.. قرارات جديدة حول مواقيت فتح واغلاق محافظة النجف الاشرف

2020/09/10 | 17:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الازمة في محافظة النجف الاشرف قرارات جديدة خاصة بمواقيت فتح واغلاق المحافظة للزوار وما يخص نقل جثامين ضحايا جائحة فيروس كورونا....

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