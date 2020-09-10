القبض على قيادي داعشي بصلاح الدين

2020/09/10 | 17:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بصلاح الدين_اين]أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس، القاء القبض على قيادي في داعش الارهابي بمحافظة صلاح الدين.

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