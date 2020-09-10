آلاف اللاجئين على الطرقات بعد حرائق مخيمهم في اليونان 

2020/09/10 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليسبوس -(أ ف ب) – ينتظر آلاف اللاجئين المشردين الخميس على قارعة الطريق وصول مساعدة طارئة إلى جزيرة ليسبوس بعدما أتت حرائق كبيرة على مخيم موريا أكبر مخيمات اللاجئين في اليونان.وأعلنت الحكومة اليونانية الخميس أنها زادت “مستوى المراقبة” في مخيمات المهاجرين خصوصا تلك التي فرضت فيها إجراءات عزل بسبب وباء كوفيد-19.وأوضح الناطق باسم […]

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