“أسترازينيكا”: توفر لقاح ضد كوفيد-19 لا يزال ممكناً هذا العام رغم تعليق التجارب

2020/09/10 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أكدت مجموعة “أسترازينيكا” للأدوية الخميس أن توفر لقاح ضد كوفيد-19 لا يزال ممكناً بحلول نهاية العام، رغم تعليق التجارب على مشروعها الذي تقوده بالشراكة مع جامعة أوكسفورد.وقال المدير العام للمجموعة باسكال سوريو في مؤتمر عبر الانترنت تنظمه مجموعة “توترتويز” الإعلامية ووفق تصريحات أكّدها المتحدث باسم الشركة “لا يزال بامكاننا الحصول […]

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