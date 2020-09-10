بيروت تتصدر تويتر وغضب شعبي لبنانى بعد تجدد الحريق بالمرفأ

2020/09/10 | 17:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تصدر هاشتاج بيروت ، موقع التدوينات القصيرة تويتر ، بعدما أعلن الجيش اللبناني، ظهر اليوم ، اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده”.وتفاعل المغردون اللبنانيون مع الهاشتاج ، معربين عن غضبهم من وقوع الانفجار بمرفأ بيروت […]

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