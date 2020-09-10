العراق بــ”موقف محرج” امام اوبك+ لعدم تخفيض كردستان صادراته النفطية… قرابة 412 ألف برميل يوميًا

2020/09/10 | 17:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تحاول الحكومة العراقية، منذ شهرين، الامتثال لحصّتها الإنتاجية وفقًا لاتّفاق “أويك+”، كما تحاول تعميق تخفيض الإنتاج للتعويض عن زيادته، في شهري مايو/أيّار ويونيو/حزيران.

ورغم التخفيضات التي قامت بها، إلّا أنّها طالبت “أوبك+” بالسماح لها بتمديد فترة التعويض، لأنّها لن تستطع أن تلتزم بها في الوقت المحدّد.

لعلّ أحد العقبات التي تواجه الحكومة العراقية، هو عدم قيام إقليم كردستان بتخفيض الإنتاج، أو بالأحرى، قد يكون أحد الحلول هو تعاون إقليم كردستان.

ونقلت رويترز، أن حكومة كردستان تلقّت طلبًا من الحكومة العراقية بتخفيض إنتاج النفط بمقدار 120 ألف برميل يوميًا.

ونقلت الوكالة عن خالد الشواني، وزير إقليم كردستان لشؤون الحكومة الاتّحادية، قوله، إن بغداد والأكراد يناقشون عدّة سيناريوهات لتخفيض الإنتاج.

ووفقًا لبيانات حكومة كردستان، فإن صادرات الإقليم من النفط بلغت قرابة 412 ألف برميل يوميًا، في أغسطس/آب المنصرم، وحقّقت إيرادات قدرها 413.9 مليون دولار، بمتوسّط سعر 32.44 دولارًا للبرميل.

ووفقًا للشواني، فإن استهلاك النفط المحلّي في إقليم كردستان شبه المستقلّ في العراق، يبلغ 30 ألف برميل يوميًا.

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