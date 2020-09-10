2020/09/10 | 17:33 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عصر الخميس، الى مخيم قاديا للنازحين في زاخو.





وذكر مراسل {الفرات نيوز} ان" الكاظمي يزور مخيم قاديا للنازحين في زاخو بدهوك".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد زار منفذ ابراهيم الخليل في زاخو بمحافظة دهوك عصر الخميس.

ووصل الكاظمي، اليوم محافظة اربيل في اقليم كردستان.

والتقى الكاظمي خلال زيارته الى أربيل، رئيس حكومة إقليم كردستان،مسرور بارزاني، بحضور عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم.

وفاء الفتلاوي

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