ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع رياض محرز

2020/09/10 | 17:33 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} ذكرت وسائل إعلام، أن ريال مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.





ووفقا لموقع "footmercato"، فإن ريال مدريد يريد التخلص من الويلزي غاريث بيل، وحال نجاحه فإنه سيتجه للتعاقد مع محرز في السوق الصيفي الحالي.

وأضاف أنه رغم تصريح فلورنتينو بيريز بأن ريال مدريد لن يبرم صفقات كبرى، إلا أن بطل الدوري الإسباني قد يتعاقد مع محرز، مستغلا الأموال التي حصل عليها من بيع جيمس رودريغيز وماريانو دياز وداني سيبايوس، سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.

وأشار الموقع إلى اتصال بين ريال مدريد ومحرز؛ للحصول على معلومات عن النجم الجزائري الذي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2023.

وسجل محرز 13 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 50 مباراة الموسم المنقضي مع مانشستر سيتي، علما أنه انضم للفريق صيف العام 2018 من ليستر سيتي.

محمد

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