2020/09/10 | 17:46 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدث الان.. لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تعقد الجلسة الثانية بممثلي الاندية لمناقشة تعديلات قانون الاندية الرياضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/10 | 17:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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