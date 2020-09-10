مكتب القائد العام يكشف معلومات بشأن سلاح العشائر ومطلقي الكاتيوشا

2020/09/10 | 17:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، استهداف العشائر بعمليات نزع السلاح في الجنوب، مؤكدا توفر معلومات بشأن مطلقي صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء.





وذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في حديث متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (10 ايلول 2020)، انه "لدينا معلومات عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء ولكن لن نبوح بها الآن لأننا نتعامل مع المعلومات بحرفية ومهنية وطريقة دقيقة والمعركة الآن معركة استخبارية وإن توفرت المعلومة الدقيقة فبالإمكان تنفيذ عمل نوعي يمنع حدوث عمليات القتل والعمليات الإرهابية".

واضاف، انه "نتوقع نتائج مهمة وكبيرة لعمليات ضبط السلاح خلال أيام وهي تستهدف خارجين عن القانون من عصابات القتل التسليب وتجار السلاح".

واوضح، ان "القوات الأمنية لم تذهب للبصرة وميسان للقتال، ليس هناك إرهابيون لنقاتلهم وما ينفذ هو عمليات تفتيش عن السلاح مع ضبط اي سلاح خارج سلطة الدولة والقبض على المطلوبين من تجار المخدرات واخرين بجرائم أخرى من بينها القتل".





وتابع، ان "القوات الأمنية لم تذهب إلى البصرة وميسان لنزع سلاح العشائر وهدفنا وقف النزاعات".

وكان قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، قد اعلن في وقت سابق، إن عمليات الوعد الصادق "الصفحة الثالثة" لحصر السلاح بيد الدولة، قد تركزت في مناطق شمال وجنوب وغرب محافظة البصرة.

ا.ح

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