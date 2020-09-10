علامات تدلّ على “الموت” الوشيك للهاتف الذكي

2020/09/10 | 17:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدثت أولغا تيموفيفا، مديرة في إحدى شركات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، عن العلامات التي تدل على “موت” الهاتف الذكي في وقت قريب، مشيرة إلى أن أهمها هي ظهور خطوط على الشاشة والتحميل الطويل للتطبيقات.

وقالت: “تعد البطارية المنتفخة والسخونة القوية للهاتف الذكي من أولى العلامات التي تدل على أنه سيتوقف عن العمل قريبًا”.

وأشارت إلى أنه في الحالتين الأوليتين، من الأفضل أخذ الجهاز إلى مركز تصليح على الفور، محذرة من إمكانية اشتعال البطارية.

وذكرت أنه من العلامات الأخرى على توقف الهاتف الذكي عن العمل قريبا، هي ظهور خطوط على الشاشة وتحميل طويل للتطبيقات – يمكن التخلص من هذه المشكلة عن طريق إعادة ضبط الإعدادات وإعادتها كما كانت في المصنع.

وقالت توموفيفا في مقابلة مع وكالة “برايم”: “إذا ظهرت خطوط على الشاشة، فأنت بحاجة إلى تغيير الشاشة، ولكن من الأسهل، وفي بعض الحالات حتى الأرخص، بيع مثل هذا الجهاز لقطع الغيار وشراء جهاز جديد”.

أيضًا، يشير إعادة تشغيل الجهاز غير المتوقعة، إلى أن الوقت قد حان لتغيير الهاتف الذكي.



قالت الخبيرة إن هذا يشير إلى عطل في النظام يكاد يكون من المستحيل إصلاحه.

بالإضافة إلى ذلك، في الغالب سيكون إصلاح الجهاز مستحيلا إذا توقفت شاشته عن الاستجابة للمس.

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