الكاظمي من أربيل: لا مجال للتفريط بسيادة العراق

2020/09/10 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، على أهمية سيادة البلاد وتسريع وتيرة التحضير لإجراء الانتخابات المبكرة، المقررة في يونيو من العام المقبل.

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