2020/09/10 | 17:51 - المصدر: عين العراق

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4 دول تتحفظ على قرار الجامعة العربية بشأن "التدخلات التركية" في العراق

تحفظت أربع دول أعضاء في الجامعة العربية على قرار تبنته الجامعة بشأن "التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في تقرير أن "مجلس الجامعة العربية تبنى أمس الأربعاء، في دورته العادية الـ154 على المستوى الوزاري، قرارا أعرب فيه عن "رفضه وإدانته للتدخلات العسكرية التركية في دولة ليبيا، وكذلك رفض وإدانة قيام تركيا بنقل مقاتلين إرهابيين أجانب للأراضي الليبية لكون ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدد مجلس الجامعة العربية بحسب التقرير في قراره الصادر تحت عنوان "التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية" على رفضه وإدانته لما وصفه "العدوان التركي على الأراضي السورية"، معتبرا إياه خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار 2254، وتهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين".

واشار التقرير الى ان "مجلس الجامعة دان توغل القوات التركية في الأراضي العراقية "لكونه اعتداء على الأمن القومي العربي"، مطالبا "أنقرة بسحب جميع قواتها المتواجدة في أراضي الدول العربية".

وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إجراء اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لنقل مضمون هذا القرار وتوزيعه على أعضاء المنظمة العالمية كوثيقة رسمية و"استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي على الدول العربية داخل أجهزة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن".

ورحب المجلس بتشكيل اللجنة العربية الوزارية برئاسة مصر بشأن "التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية" والتي تضم كلا من السعودية والإمارات والبحرين والعراق والأمين العام للجامعة، وذلك بهدف "متابعة التدخلات التركية في الشؤون العربية ورفع توصياتها للمجلس الوزاري".

وتابعت الوكالة السعودية: "وافق المجلس على إدراج بند التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة الوزاري، فيما تحفظت على القرار أربع دول أخرى".

ولم تكشف الوكالة عن الدول التي تحفظت على القرار.

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