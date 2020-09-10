اليوم العالمي للانتحار.. مفوضية حقوق الإنسان تحدد أسباب الظاهرة

2020/09/10 | 17:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الخميس، عن قلقها من انتشار ظاهرة الانتحار بين فئات المجتمع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للانتحار.



وقالت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 أيلول 2020)، "نؤكد بأن غياب الحقوق المدنية والانتهاكات التي تمارس في أكثر من مجال، فضلا عن فقدان الخدمات، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بمجتمعنا، هي أحد الأسباب المؤدية لانتشار هذه الظاهرة خاصة بين فئة الشباب التي يحدوها الأمل دائما لتكوين الذات والحصول على دور بنّاء في المجتمع لتحقيق الطموحات".

وأضافت، أن "عدم مساعدة الشباب من الجنسين لترجمة طموحاتهم وأفكارهم على أرض الواقع يدفعهم إلى انتكاسات نفسية والمرور بحالات الضعف واليأس مما يدفعهم إلى جلد الذات ومعاقبة أنفسهم، لذلك أن المسؤولية اليوم تقع على الدولة في توفير الفرص ومنح الشباب الدعم والإسناد لأداء دورهم، وإيجاد الحلول الناجعة لمعالجة ظاهرة الانتحار، كما على المنظمات الإنسانية والنشطاء والمؤسسات الاجتماعية والدينية أن تبذل المزيد من الجهود لنشر الوعي بين فئات المجتمع، والتثقيف شرعياً واجتماعياً بمخاطر ظاهرة الانتحار".

ودعت المفوضية في بيانها إلى "ضرورة إشغال أوقات الفراغ لدى الشباب بأعمال مفيدة وتنمية مواهبهم وزجهم في مشاريع إنتاجية واستهلاكية بمشاركة القطاع الخاص والحكومي والمختلط"، مشيرة إلى أنه "علينا العمل سوية لاجتثاث هذه الظاهرة التي تعد آفة لانهيار المجتمعات والروابط الأسرية والإنسانية".

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