رئيس مجلس النواب: البرلمان داعم لكل الإجراءات التي تخدم شريحة المتقاعدين

2020/09/10 | 17:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، ان مجلس النواب داعمٌ لكل الإجراءات التي تخدم شريحة المتقاعدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل رئيس هيئة التقاعد الوطنية إياد الجبوري”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة عمل هيئة التقاعد الوطنية وأبرز التحديات التي تواجهها، وأهم السبل التي تسهم في تسهيل إجراءات المعاملات التقاعدية لمستحقيها من الشرائح كافة”.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن “المجلس داعمٌ لكل الإجراءات التي تخدم شريحة المتقاعدين، والتي يمكن أن تتخذها الهيئة لتسريع إنجاز معاملات الحصول على حقوقهم التقاعدية”.

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