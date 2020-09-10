الزراعة تشكل لجان مع الجريمة المنظمة لملاحقة المنتجات الممنوع استيرادها

2020/09/10 | 18:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

اعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن تشكيل لجان مع الجريمة المنظمة لملاحقة المتاجرين بالمنتجات الزراعية المستوردة والداخلة للبلاد بصورة غير رسمية بعد منع استيرادها لحماية المنتج المحلي.

وقال المتحدث باسم الزراعة حميد النايف لـ/المعلومة/ ان “هناك 28 منتج زراعي حقق العراق منها الاكتفاء الذاتي ومنع استيرادها لحماية المنتج المحلي”.

واضاف ان “بعض تلك المواد لازال يدخل مثيلها المستورد عبر المنافذ والمعابر غير الرسمية رغم قرار منعها مما اضر بالمنتج المحلي.

واوضح النايف ان “الوزارة شكلت لجان مع الجريمة المنظمة والامن الاقتصادي لمتابعة تلك المواد المستوردة لدى اسواق الجملة والمستوردين والمنافذ الحدودية ومصادرتها ومحاسبة المدخلين لها وتعقب اماكن دخولها”.

وتابع انه “ستكون هناك عقوبات صارمة بحق المتسببين بدخولها عبر تلك المعابر غير النظامية بصورة غير رسمية كونها تضر بالإنتاج المحلي والاقتصاد الوطني”.انتهى25و

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