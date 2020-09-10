مؤشر كورونا في العراق: أكثر من 278 ألف إصابة.. ونحو 8 آلاف ضحية

سجل العراق نحو 4600 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 10 أيلول/سبتمبر، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 23 ألفًا و479 نموذجًَا جديدًا وسجلت 4597 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 487
بغداد/ الكرخ: 592
مدينة الطب: 242
النجف: 135
السليمانية: 138
أربيل: 194
دهوك: 259
كربلاء: 199
كركوك: 196
ديالى: 125
واسط: 301
البصرة: 319
ميسان: 186
بابل: 145
الديوانية: 333
ذي قار: 284
الأنبار: 25
المثنى: 242
نينوى: 113
صلاح الدين: 82
الشفاء: 3842 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 393
بغداد الكرخ: 450
مدينة الطب: 83
النجف: 259
السليمانية: 79
أربيل: 225
دهوك: 157
كربلاء: 144
كركوك: 145
ديالى: 112
واسط: 439
البصرة: 354
ميسان: 241
بابل: 47
الديوانية: 132
ذي قار: 253
الأنبار: 33
المثنى: 141
نينوى: 125
صلاح الدين: 12
الوفيات: 82 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 6
بغداد الكرخ: 2
مدينة الطب: 2
النجف: 3
السليمانية: 8
أربيل: 8
دهوك: 8
كربلاء: 4
كركوك: 6
ديالى: 2
ميسان: 2
واسط: 6
البصرة: 6
بابل: 3
الديوانية: 4
ذي قار: 8
المثنى: 2
نينوى: 2
مجموع الإصابات: 278418
مجموع حالات الشفاء: 213817
الخاضعون للعلاج: 56787
الراقدون في العناية المركزة: 542
مجموع الوفيات: 7814
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