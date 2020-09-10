مؤشر كورونا في العراق: أكثر من 278 ألف إصابة.. ونحو 8 آلاف ضحية

2020/09/10 | 18:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 278 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

سجل العراق نحو 4600 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 10 أيلول/سبتمبر، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 23 ألفًا و479 نموذجًَا جديدًا وسجلت 4597 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 487

بغداد/ الكرخ: 592

مدينة الطب: 242

النجف: 135

السليمانية: 138

أربيل: 194

دهوك: 259

كربلاء: 199

كركوك: 196

ديالى: 125

واسط: 301

البصرة: 319

ميسان: 186

بابل: 145

الديوانية: 333

ذي قار: 284

الأنبار: 25

المثنى: 242

نينوى: 113

صلاح الدين: 82

الشفاء: 3842 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 393

بغداد الكرخ: 450

مدينة الطب: 83

النجف: 259

السليمانية: 79

أربيل: 225

دهوك: 157

كربلاء: 144

كركوك: 145

ديالى: 112

واسط: 439

البصرة: 354

ميسان: 241

بابل: 47

الديوانية: 132

ذي قار: 253

الأنبار: 33

المثنى: 141

نينوى: 125

صلاح الدين: 12

الوفيات: 82 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 6

بغداد الكرخ: 2

مدينة الطب: 2

النجف: 3

السليمانية: 8

أربيل: 8

دهوك: 8

كربلاء: 4

كركوك: 6

ديالى: 2

ميسان: 2

واسط: 6

البصرة: 6

بابل: 3

الديوانية: 4

ذي قار: 8

المثنى: 2

نينوى: 2

مجموع الإصابات: 278418

مجموع حالات الشفاء: 213817

الخاضعون للعلاج: 56787

الراقدون في العناية المركزة: 542

مجموع الوفيات: 7814

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