2020/09/10 | 18:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد ضرورة تطوير منفذ إبراهيم الخليل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد ضرورة تطوير منفذ إبراهيم الخليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).