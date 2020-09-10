الحلبوسي يبحث مع رئيس هيأة التقاعد تسهيل إجراءات المعاملات التقاعدية لكافة الشرائح

2020/09/10 | 18:04 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد::الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع رئيس هيأة التقاعد الوطنية إياد الجبوري تسهيل إجراءات المعاملات التقاعدية لكافة الشرائح.





وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء مناقشة عمل هيئة التقاعد الوطنية وأبرز التحديات التي تواجهها، وأهم السبل التي تسهم في تسهيل إجراءات المعاملات التقاعدية لمستحقيها من الشرائح كافة".

وأوضح الحلبوسي خلال اللقاء أن" مجلس النواب داعمٌ لكل الإجراءات التي تخدم شريحة المتقاعدين، والتي يمكن أن تتخذها الهيئة لتسريع إنجاز معاملات الحصول على حقوقهم التقاعدية".

وفاء الفتلاوي

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