بحيرة “السر المجهول” في العراق تخوض رحلة “الموت البطيء”… لسان حالها: “فرصة استثمارية” لايمكن تفويتها !

2020/09/10 | 18:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

عرفت طوال السنوات الماضية مدن جنوب العراق باحتوائها للعجائب الطبيعة، فبحيرة ساوة التي تقع في الجنوب الغربي لمدينة السماوة مركز محافظة المثنى تعد من احدى تلك العجائب كونها تقع في منطقة صحراوية لايعرف مصدر المياه فيها.

هذه البحيرة التي يبلغ محيطها اكثر من 11 الف كيلو متر مهددة بالزوال فيما لو لم يتم الاعتناء بها حسب مختصين.

بحيرة ساوة لؤلوة الجنوب وسر الصحراء .#السماوة #EHS #من_جنت_صغير pic.twitter.com/Q1z2L2aBVH

— العراق Abbas (@iraqba313) July 30, 2017

وتقول جهات مسؤولة في بيئة المحافظة، ان بحيرة ساوة التي تقع ضمن امتداد صحراوي لبادية السماوة تتميز بدرجة حرارة تنخفض كثيراً عن الدرجات المسجلة، ففي ذروة الصيف لا تتجاوز 42 درجة وتتسم برياح باردة ولطيفة.

وتؤكد انه بالرغم من الدراسات العديدة فان النتائج غير متطابقة بشأن تاريخ تكون هذه البحيرة الا ان وجود احياء مائية واسماك موطنها الاصلي في المحيط الهاديء والبحر الاحمر ومياه الخليج في بحيرة ساوة فان ذلك يشير الى ان مياه هذه البحيرة تمتد الى تلك المياه.

– صورة جوية لواحدة من العجائب الطبيعية في العراق بحيرة #ساوة في محافظة المثنى ..





لو ان الحكومة مهتمة اهتمام حقيقي بقطاع السياحة لرأيت خلال وقت بسيط بحيرة #ساوة تحيطها الفنادق والمطاعم والمقاهي والاماكن الترفيهية بالمئات ويزورها بالاف السياح الاجانب ! pic.twitter.com/pGu6YMsYue

— حماة دجلة | Humat Dijlah (@hdijlah1) July 1, 2020

وتوضح ايضا أن البحيرة تحتوي على املاح عديدة من بينها ملح الطعام وان اهم الصخور التي فيها هي الصخور الكلسية ، محذرةً من زوال هذه البحيرة بسبب استمرار اهمالها وهي التي تصنف من البحيرات المغلقة إذ يجب مراقبة مناسيب المياه والحد من التجاوزات عليها او بالقرب منها.

#العراق_يريد نجحو شباب المثنى بأحياء بحيره ساوة بتنظيم رالي لسيارات ودراجات النارية.وكان الحضور أكثر من رائع pic.twitter.com/XG3J0TSGjf

— حبيب الاعاجيبي🇮🇶 ✌ (@habab1981) April 26, 2019

واعتاد اهالي السماوة على مدى سنوات الذهاب لبحيرة ساوة للاستجمام والتنزه وتحديداً في ايام العطل والاعياد والمناسبات ونظراً لكون هذه المنطقة تعد من المناطق الوحيدة والجميلة في المحافظة.

خبراء يحذرون من ان انخفاض مياه بحيرة ساوة في محافظة المثنى يهدد من ادراجها على لائحة التراث العالمي pic.twitter.com/avLkGwO1N6

— الحرة عراق (@AlhurraIraq) January 26, 2018

الا ان الاهمال وعدم توفير المرافق والبنى التحتية يضع السياح امام جمالية منقوصة خصوصا و ان القادمين الى بحيرة ساوة ليسوا من محافظة المثنى فحسب انما من محافظات مختلفة.

ويمارس زوار البحيرة هوايتهم بالسباحة وشواء الاسماك والتي يوجد عدد منها في البحيرة ومن اهمها سمك الكمبوزياء.

وبما يخص الجانب السياحي، فهناك مؤشرات بأن الحل الوحيد لانعاش بحيرة ساوة هو احالتها الى الاستثمار لكي يقوم المستثمر بتوفير كافة المستلزمات الضرورية والمطلوبة بهذه البحيرة الغريبة التي تتمتع بالعيون المائية الزرقاء الواقعة على امتداد للمناطق الصحراوية لايمكن ان تهمل بهذا الشكل، مع بقاء سر قدوم المياه اليها مجهولاً.

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