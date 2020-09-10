البرلمانية تناقش تعديلات قانون الاندية

2020/09/10 | 18:16 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تعقد الجلسة الثانية بممثلي الاندية في مقر نادي الكرخ وسط العاصمة بغداد لمناقشة تعديلات قانون الانديةالرياضية

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