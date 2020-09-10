الكاظمي يؤكد حرص الحكومة على إعادة جميع النازحين الى مناطقهم

2020/09/10 | 18:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت

اندلع حريق جديد في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

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