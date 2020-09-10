2020/09/10 | 18:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

علقت جماعة “أنصار الله” على رفض الجامعة العربية إدانة التطبيع مع إسرائيل.

ونشرت الجماعة تغريدات عدة على صفحتها الرسمية على “تويتر”، مساء اليوم الخميس، أدانت من خلالها الجامعة العربية نتيجة لعدم توصلها لتوافق حول مشروع القرار الفلسطيني لرفض الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الجماعة أن الجامعة العربية بذلك “تفقد ما تبقى لها من قيمة لدى الشعوب”، مضيفة أنه “أمام السقوط الرسمي للنظام العربي، يظل الرهان على صحوة الشعوب لتصحيح المسار وإعادة الاعتبار لقضية فلسطين”.

ورأى المكتب السياسي للجماعة أن “الجامعة العربية تحولت إلى مجرد بوق من أبواق الدعاية الرخيصة للرياض وأبو ظبي، لتنفيذ أجندة مشبوهة لا تمت بصلة إلى العروبة، وبعد وقوعها في دائرة النفوذ السعودي الإماراتي حكمت على نفسها بالإعدام السياسي”.

وقالت الجامعة العربية، أمس الأربعاء، إن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة لم يتوصل لتوافق حول مشروع القرار الفلسطيني لرفض الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وتم الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض، في 13 أغسطس/ آب، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا، وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنصار الله: رفض الجامعة العربية إدانة التطبيع مع “إسرائيل” يجعلها مجرد بوق للدعاية الرخيصة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنصار الله: رفض الجامعة العربية إدانة التطبيع مع “إسرائيل” يجعلها مجرد بوق للدعاية الرخيصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).