صحفيون وناشطون يعلنون دعمهم لقناة ان ار تي

2020/09/10 | 18:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتنال ميديا ان ار تي

اعلن صحفيون وناشطون في منظمات المجتمع المدني، الخميس، عن حملة لدعم قناة ان ار تي، ازاء المحاولات الجارية للضغط على القناة من اجل اغلاقها بصورة نهائية.

وذكر صحفيون وناشطون من منظمات المجتمع المدني في بيان تلقى ان ار تي نسخة منه، اليوم (10 ايلول 2020)، ان "قوات الامن قامت يومي 19 و 20 اب بإغلاق مكتبي ان ار تي في مدينة دهوك واربيل بالقوة، وهناك حديث الان عن وجود قرار حزبي يتم تنفيذها برفع شكوى عن طريق حكومة الاقليم لاغلاق القناة بصورة نهائية بحجج واهية".

واضاف البيان، انه "منذ تنفيذ قرار الاغلاق، لم تسمح القوات الامنية لصحفيي مكتبي القناة في اربيل ودهوك بمزاولة نشاطهم الاعلامي في اطار القوانين الخاصة بحرية العمل الصحفي في اقليم كوردستان".

واوضح، ان "السلطات حاولت مرارا استهداف قناة ان ار تي الخبرية في اقليم كوردستان ، حيث قامت قبل سنوات بإحراق المقر الرئيس للقناة في مدينة السليمانية اضافة الى اعتقال صحفييها".

وتابع، ان "اغلاق مكاتب ان ار تي ياتي بالتزامن مع القبض على العديد من الصحفيين وناشطي المجتمع المدني في محافظتي اربيل ودهوك، واننا كصحفيين وناشطين نطالب السلطات بإعادة فتح مكاتب ان ار تي واطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على الفور".

ا.ح

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