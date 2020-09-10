ملا طلال يكشف أبرز محطات جولة الكاظمي في إقليم كوردستان

2020/09/10 | 18:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف احمد ملا طلال، الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، أبرز محطات جولة الأخير في إقليم كوردستان، عادا اياها الأولى من نوعها منذ 17 عاما.

وكتب ملا طلال، عبر حسابه في "تويتر" تغريدة تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (10 أيلول 2020): "في مستهل جولته بإقليم كردستان، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يجتمع في أربيل مع مسعود ومسرور بارزاني لتعزيز التفاهمات المشتركة".

وأضاف، "ويتفقد منفذ ابراهيم الخليل على الحدود العراقية التركية، ويتابع سير الإجراءات الكمركية والضريبية، في أول زيارة من نوعها منذ 17 عاما".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وصل في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى أربيل، والتقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني.

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