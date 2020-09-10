حريق بيروت.. ظهور حالات اختناق وعون يدعو لانعقاد مجلس الدفاع

2020/09/10 | 18:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش اللبناني، الخميس، إن مروحيات تشارك في جهود إخماد الحريق في مرفأ بيروت، فيما استقدم الدفاع المدني المزيد من سيارات الإطفاء للمساعدة بإخماد الحريق.

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