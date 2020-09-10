وكالة الاستخبارات: ضبط 7 أوكار و13 عبوة ناسفة في قرى بمحافظة كركوك

2020/09/10 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، عن تدمير سبعة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي، وضبط عبوات ناسفة بعملية مشتركة في كركوك.

وأوضحت الوكالة في بيان، ان مفارزها نفذت عملية أمنية استخباراتية بالاشتراك مع قوة من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، لتفتيش قرى تابعة لمحافظة كركوك، تم خلالها ضبط الأوكار وبداخلها ثلاث عشرة عبوة محلية الصنع، وخمس أخرى قمعية، وأغطية وأفرشة ومواد غذائية، مشيرة الى ردم الأوكار ومعالجة العبوات الناسفة تحت السيطرة من دون أية خسائر تذكر.

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