الدنمارك تعلن عزمها فتح سفارتها في بغداد

2020/09/10 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية الدنماركي جيب كوفود، عن عزم بلاده فتح سفارة في بغداد في غضون الأشهر المقبلة.

وأكد كوفود في تصريح، ان فتح السفارة الدنماركية في بغداد يأتي في إطار جهودها للمساعدة في مكافحة تنظيم داعش، والمساهمة في استقرار الوضع في كل من العراق وسوريا، ولتجديد التزامها في ضمان ألا يكسب التنظيم موطئ قدم مجددا في المنطقة، وبالتالي امتلاك الفرصة لتهديد أوروبا والدنمارك، لافتا الى ان بلاده ستسعى لاستغلال تمثيلها الدبلوماسي لتعزيز الحوار مع العراق، في مجالات مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها التنظيم للمحاكمة.

ومن الجدير بالذكر، ان الدنمارك ستتسلم رئاسة المهمة التي يقودها حلف شمال الأطلسي، لتدريب قوات الأمن العراقية من كندا بنهاية العام الجاري.

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