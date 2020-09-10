دولة القانون والديمقراطي الكردستاني يتفقان على رفض نظام الدوائر المتعددة بالانتخابات المقبلة

2020/09/10 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عن اتفاقه مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، على رفض اللجوء الى آلية الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمالكي في بيان، ان الأخير بحث مع مسؤول الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران والوفد المرافق له، مستجدات الوضع السياسي والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، مبينا ان الجانبين أكدا ضرورة التعاون بينهما في مختلف المجالات.

واتفق الجانبان على رفض تعديل قانون الانتخابات المتعلق بالدوائر المتعددة، وضرورة تبني مقترح الدائرة واحدة لكل محافظة، واعتماد قانون سانت ليغو، ورفض استخدام الهوية الالكترونية في الانتخابات، واعتماد البطاقة البايومترية خلال التصويت.

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