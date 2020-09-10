الحكم على ميثم العكيلي بالإعدام

2020/09/10 | 18:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قضت محكمة جنايات الرصافة، الخميس، بالإعدام على المدعو "ميثم العگيلي" عن جريمة خطف مقترنة باستخدام السلاح.



وبحسب بيان للقضاء تلقى "ناس" نسخة منه (10 أيلول 2020)، فإن "المجرم المذكور يترأس عصابة مسلحة ارتكبت العديد من جرائم الخطف والسرقة بارتداء زي القوات الامنية الرسمية وباستخدام السيارات المصفحة وقد اعترف بالجرائم المرتكبة من قبله رفقة عدد من افراد عصابته".

يذكر أن القوات الامنية داهمت المزرعة التي يتخذها المدعو "ميثم العكيلي" وكراً لعملياته واطلقت سراح المخطوفين وعثرت على عدد من المبرزات الجرمية من الاسلحة والسيارات المصلحه" بحسب البيان.

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